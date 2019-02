Vidar Sundstøl, mannen bak den minneverdige Minnesota-trilogien, ble nylig spurt om hvorfor han har sluttet å skrive krim. Svaret var at særlig nyere norsk krimlitteratur er utformet etter et slags «one size fits all»-prinsipp som for ham virker helt uinteressant.

Forstår jeg ham rett, sikter han til en så funksjonell språkbruk og en så skjematisk psykologisk behandling av tematikken at det ikke er noe spillerom igjen for de litterære ambisjonene.