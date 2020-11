Så dårlig likte The Weeknd å ikke bli Grammy-nominert at han hevder systemet er korrupt

Det vanket ikke en eneste Grammy-nominasjon på den canadiske suksessartisten The Weeknd.

The Weeknd vant MTV VMA-pris tidligere i år, såvel som American Music Awards-pris. Men Grammy-nominert ble han ikke. Foto: AP

NTB

27 minutter siden

Dermed beskylder han det amerikanske Recording Academy for å «forbli korrupt». I Twitter-meldingen skrev Abel Tesfaye, som han egentlig heter, videre:

– Dere skylder meg, fansen og hele bransjen fullt innsyn.

The Weeknds «After Hours» er USAs hittil mestselgende album i år, mens sangen «Blinding Lights» har ligget lengst på topp ti i historien.

Det vanket priser på The Weeknd både under MTV VMA-prisutdelingen og American Music Awards. Han skal opptre under pausen i neste års Superbowl i februar – måneden etter Grammy-prisutdelingen, der The Weeknd også var aktuell på scenen.

Amerikanske medier har spekulert i om den dårlige nominasjonshøsten for The Weeknd skyldes tøffe forhandlinger om opptredenene. Ofte ønsker man at store artister skal være eksklusive over et visst tidsrom. Det avviser Grammy-sjef Harvey Mason Jr, som ifølge BBC uttaler:

– Vi forstår at The Weeknd er skuffet over ikke å bli nominert. Jeg var overrasket og kan tenke meg hvordan han føler det. Dessverre er det hvert år er færre nominasjoner enn antall artister som fortjener en.

Elton John, som samples på «After Hours», har rykket ut med støtte til The Weeknd.