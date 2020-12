Forfatter Geir Gulliksen: – Vi blir ikke bedre av å krysse av på en etisk sjekkliste

To søstre i Syria kritiserer Åsne Seierstad. Bokbransjens svar på etiske dilemmaer er ikke godt nok, mener forfatter Geir Gulliksen.

Forfatter Geir Gulliksen Monica Strømdahl

12 minutter siden

Den bestselgende boken To søstre har fått et nytt kapittel fra virkeligheten. Hovedpersonene vender seg nå mot forfatteren og sier de føler seg utlevert. De to søstrene fra Bærum reiste til Syria i 2013 og knyttet seg til Den islamske staten (IS).

I Åsne Seierstads bok blir privatlivet deres brettet ut. Forfatteren og forlaget står ved at det var nødvendig for å forklare hvordan mennesker radikaliseres.