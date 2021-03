Nike saksøker rapartist over «satansko»

Den amerikanske skogiganten Nike fremmer søksmål mot rapartisten Lil Nas X over et par «satansko» som er sluppet i forbindelse med artistens nye singel.

Lil Nas X etter Grammy-utdelingen i 2020, der han hentet hjem flere priser for låten «Old Town Road». Nå saksøkes han av skogiganten Nike på grunn av 666 par «satansko» som er sluppet i forbindelse med musikkvideoen til hans siste singel. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

8 minutter siden

Skoene, som ble solgt i forbindelse med utgivelsen av Lil Nas X' musikkvideo til singelen «Montero (Call Me By Your Name)», er resultatet av et samarbeid mellom rapperen og streetwear-merket MSCHF.

Med utgangspunkt i modellen Nike Air Max 97 skapte de 666 spesialdesignede skopar – svarte, med bibelsitatet Lukas 10:18, om Satans fall fra himmelen, i rød skrift og utsmykket med et pentagramanheng. Det skal angivelig også være en dråpe blod blandet med rød maling i sålen på skoen.