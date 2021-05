TV-anmeldelse: Svir av for lite krutt i «Ragnarok 2»

Netflix-suksessen Ragnarok forfører publikum, men hopper av i svingen.

Jonas Strand Gravli i rollen som Laurits er sesongens stjerne, skriver Aftenpostens anmelder. Foto: Netflix

36 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Ragnarok sesong 2 Netflix. Fantasydrama i 6 episoder. Serieskaper: Adam Price. Regi: Mogens Hagedorn. Med: Henriette Steenstrup, Bjørn Sundquist, Herman Tømmeraas, Synnøve Macody Lund, Gísli Örn Garðarsson, David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø Vis mer

Ragnarok er et fruktbart internasjonalt TV-samarbeid. Danskene står for manus og regi. Norge stiller med smellvakker natur og et A-lag av folkekjære og dyktige skuespillere som Henriette «Pørni» Steenstrup, Bjørn Sundquist, Synnøve Macody Lund og Herman Tømmeraas.

Algoritme-geniene i amerikanske Netflix sørget for at første sesong av Ragnarok havnet på strømmetoppen i 89 land.

