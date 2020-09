NRK-journalist fikk kastet kolleger på dør

Da kronprinsen møtte representanter for mediehus og kommunikasjonsavdelinger, sørget en NRK-journalist for at hennes kolleger måtte forlate lokalet.

(FLEKKEFJORD/Fædrelandsvennen): – Det var meget spesielt at en så erfaren journalist valgte å avbryte møtet, og spørre om det var meningen at det som ble sagt på møtet skulle ut til alle. Dette er ikke en journalists oppgave. Noe slikt har jeg aldri opplevd tidligere, og håper det også er siste gangen, sier redaksjonssjef Erik Thime i lokalavisen Agder til Fædrelandsvennen.

Redaksjonssjefen understreker at han ikke hadde reagert like sterkt om det var møtearrangøren som lukket møtet, men at oppfordringen her faktisk kom fra en journalist.