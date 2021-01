Store teknologiselskaper møter sterkt press

Teknologiskepsis går hånd i hånd med enorme søksmål. Nå skal amerikanske myndigheter skaffe oversikt over hvordan populære tjenester bruker dataene de samler inn.

Google har tjent mye penger i år. Men de har også fått mye kritikk. Adnan Abidi / Reuters

Mens det har vært et økonomisk kriseår for mange, har verdens fem største teknologiselskaper bare vokst og vokst. Google tjente over 216 milliarder kroner i de ni første månedene av 2020.

Men presset mot selskapene øker i takt med inntektene. 2020 har vært året for store søksmål, økende skepsis og kritiske spørsmål fra myndighetene.