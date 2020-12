Filmanmeldelse: Å være på Zoom blir ikke helt det samme etter denne grøsseren

Interessant grøsser-eksperiment med videomøte-teknologien Zoom som kulisse.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta Host På kino. Regi: Rob Savage. Med: Haley Bishop, Jemma Moore, Emma Louise Webb. England. Skrekkfilm. Aldersgrense 15 år. Vis mer

Noen måtte jo være de første. Med videomøte-verktøyet Zoom som kulisse, berører filmskaper Rob Savage en rå nerve i vår virusinfiserte samtid. Denne 54 minutter lange grøsseren, omtrent så lenge som en Zoom-økt varer, har årets kanskje enkleste handling. Men regissøren og skuespillerne får forbausende mye ut av begrensningene.

Fem venninner møtes på Zoom for å få opp humøret midt under nedstengningen. De har avtalt med et «medium», en eldre kvinne, å være med på en seanse som kan gi dem en opplevelse utenom det vanlige. De skal settes i kontakt med noen åndevesener. Få av dem tar det på alvor. Det skal vise seg å være fatalt. Du kødder nemlig ikke med åndenes makt.