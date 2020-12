Digitale julegaver fra Oslo-Filharmonien

I år får ikke barna komme inn i konserthuset. Derfor gir Oslo-Filharmonien bort digitale, musikalske julegaver til barnefamiliene.

11. des. 2020 18:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er glad vi får til dette når vi ikke kan invitere barna inn i konsertsalen. Nå gjør vi det vi kan for å nå ut. Digitalt når vi barn i hele landet, sier Liv Marie Skaare Baden. Hun er produsent for Oslo-Filharmonien.

I år legger de ut tre små konserter på orkesterets Youtube-kanal. Konsertene kan også strømmes her hos oss i Aftenposten.

Barnas jul med Oslo-Filharmonien

Videoene blir tilgjengelige fra disse datoene på Oslo-Filharmoniens Youtube-kanal og ap.no:

O Jul med din glede: Ligger ute

Vinter av Vivaldi, 2. sats: 13. desember

Somewhere in my memory: 20 desember

Oslo-Filharmonien får i år ikke gjennomført julekonserter for de yngste. Også nyttårskonsertene er avlyst. Foto: Berg-Jacobsen Jon-Are

Årlig tradisjon for de yngste

– Barnas jul er et konsept vi startet med i 2015. Vi ønsker å invitere barn til julekonsert med fullt orkester og barn på scenen. En fin tradisjon, som vi dessverre ikke kan gjennomføre som vanlig i år, sier hun.

Med Barnas jul ønsker orkesteret å nå ut til små og store og vise Oslo-Filharmonien i full bredde.

Den første innspillingen, O jul med din glede, ligger allerede ute. Barnekor synger den kjente julesangen med orkesteret. 13. desember kommer Vivaldis Vinter fra De fire årstidene.

– Musikken blir fremført av våre egne musikere i et lite barokkensemble med cembalo, sier Skaare Baden.

Barnas julekonsert blir i år digital. Aftenposten viser innspillingene. Foto: Oslo-Filharmonien

Home Alone

Siste digitale julegave blir John Williams’ kjente musikk Somewhere in my memory fra filmen Home Alone.

– Et nydelig korverk fremført med fullt orkester og barnekor.

– Vi håper vi kan skape en god musikalsk opplevelse med orkesteret og klassisk musikk. Vi gir også disse musikalske gavene til Røde Kors og barneavdelinger på sykehusene, sier Liv Marie Skaare Baden.

Digital julestemning blir plaster for såret også for de voksne. Nå er også Oslo-Filharmoniens nyttårskonserter avlyst som følge av pandemien.