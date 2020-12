Høyesterett skal behandle kartell-anken til Cappelen Damm og Gyldendal

Ankeutvalget i Høyesterett har bestemt at ankene til Cappelen Damm og Gyldendal skal behandles etter at forlagene ble ilagt milliongebyr for ulovlig samarbeid.

Gyldendal får behandlet anken over milliongebyrene i Høyesterett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Nå nettopp

Det var i 2017 at Konkurransetilsynet vedtok å ilegge forlagene Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug gebyrer på henholdsvis 9,1, 7,9 og 9,7 millioner kroner for å ha utvekslet konkurransesensitiv informasjon. Konkurransetilsynet mente dette førte til en boikott av distributøren Interpress.

Saken gikk til Oslo tingrett, der forlagene i 2018 ble dømt. Gyldendal og Cappelen Damm anket, og i lagmannsretten i september i år ble de dømt på nytt – denne gang under dissens.

De to forlagene anket saken til Høyesterett, og etter et møte i ankeutvalget denne uken ble det bestem at Høyesterett skal behandle anken på rettsanvendelsen.