Arabiske filmdager: Dette er filmen Netflix ikke våger å vise

Historien om mordet på journalisten Jamal Khashoggi framstår over to år senere som enda mer rystende. Ikke minst fordi de store strømmetjenestene ikke våger å vise den.

Khashoggi (til høyre) sammen med kronprins Mohammed bin Salman - mens han fortsatt var inne i varmen. Foto: Bryan Fogel

Kjetil Lismoen

10. mars 2021 15:26 Sist oppdatert nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta The Dissident Vises digitalt på Arabiske filmdager. Kommer på kino 26. mars. Regi: Bryan Fogel. Med: Jamal Khashoggi, Omar Abdulaziz, Fahrettin Altun, John O. Brennan, Hatice Cengiz og Iyad El-Baghdadi. Vis mer

Da de grufulle detaljene rundt mordet på Washington Post-journalist Jamal Khashoggi begynte å lekke ut på høsten 2018, var de vanskelig å fatte. Gjennom noe som banalt som hemmelige lydopptak ble den saudiarabiske operasjonen avslørt av den tyrkiske sikkerhetstjenesten.

Vår første reaksjon var at dette ikke kunne være mulig. Men så avtegnet den seg i all sin velde. Konspirasjonen som viste seg så stor og kynisk at ingen kunne bli straffet for den. Khashoggis kroppsdeler ble fløyet til Saudi-Arabia med diplomatpost. President Trump, og senere Biden, så gjennom fingrene med det.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn