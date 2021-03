NRKs kultursjef: – Selv om det kanskje ikke virker sånn, har vi en jevnlig og god dialog med kulturlivet

Kulturlivet hevder seg nedprioritert og krever endring i NRK. Midt i stormen står kultursjef Marius Hoel og sier han er glad for debatten.

– Jeg brenner for hvordan jeg kan bidra til å løfte og formidle kultur på best mulig vis, sier NRKs kultursjef Marius Hoel Foto: Kolstad, Tom

Aktører i kulturfeltet har de siste ukene brukt storslegge mot NRKs kulturdekning. De mener NRK «gjemmer bort» kulturen i nisjekanaler. Kunstnerorganisasjoner mener kulturen blir nedprioritert, og at den er uten dybde. Dessuten fragmentert og for mainstream.

– Vi lytter til kritikken. Vi diskuterer nøye, både i redaksjoner og i ledelsen, hvordan vi skal lykkes best mulig. Vi har ikke alle svarene, og på noen felter kan vi bli bedre. Selv om det kanskje ikke virker sånn, har vi en jevnlig og god dialog med kulturlivet. Den er viktig for at vi skal lykkes, sier Marius Hoel.