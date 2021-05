Gjør det beste ut av filmformatet

Nasjonalballettens nye forestilling er så «live» som det går an akkurat nå.

Solist Whitney Jensen i Balanchines «Serenade». Foto: Erik Berg

Maren Ørstavik Anmelder av klassisk musikk

Fakta Balanchine + Bournonville Film av Nasjonalballetten, premiere på operaen.no 14. mai, tilgjengelig til 28. mai Vis mer

Hva er egentlig dans? Kropper i bevegelse til musikk? Bare kropp i bevegelse? En kropp, i det minste, aller helst i et rom med andre mennesker, må man da kunne kreve?

Det er sånne spørsmål ett år med nedstengninger åpner for, og sånne spørsmål en anmelder baler med når en ny danseforestilling (igjen) kun kommer på nett. Er det egentlig dans eller bare dokumentasjon av det? Sukk, som man kan lengte etter fysisk nærhet.

Ikke nådig

Balanchine + Bournonville er ikke Nasjonalballettens første videoforsøk. De har sluppet flere flotte filmer gjennom året, blant annet de nye verkene i Faun/Bolero og fjorårets fine Nærme.

Med denne nyeste er det to etablerte navn fra standardrepertoaret som presenteres: Serenade fra 1935 er et av George Balanchines signaturverk, en neoklassisk, lyseblå drøm. August Bournonville er danskenes egen verdenskoreograf, blomstrende, fargerik og intrikat.

Dinna Bjørn har satt sammen utdrag av balletter av August Bournonville. Her er Natasha Dale og Lucas Lima. Foto: Erik Berg

Det er første gang Nasjonalballetten danser med et levende orkester i graven på flere måneder. Øyvind Bjorå leder Operaorkesteret, og filmen åpner med strykerne som gyver løs på Tsjajkovskijs skimrende fanfare. De låter fremoverlente, ivrige etter å formidle, et uttrykk som matches av danserne når teppet går opp.

Balanchines gjennomsiktige koreografi er ikke nådig, men Bjørvikas corps de ballet mobiliserer det de har av atletisk styrke og disiplin, og kommer godt ut av det. Maiko Nishino og Yoel Carreño, to av ballettens store stjerner, har fremtredende solistroller, også i «bonussporet» Tchaikovsky Pas de Deux. Begge danser med så mye eleganse og personlighet at det er trist å vite at det er siste sesong for dem.

«Serenade» av Balanchine er krevende, men danserne kommer godt ut av det, skriver vår anmelder. Foto: Erik Berg

Supersjarmerende

Der hvor Balanchine er abstrakt, nesten geometrisk, er Bournonvilles balletter fortellende og i høyeste grad menneskelige. Dinna Bjørn, Nasjonalballettens tidligere sjef, har satt sammen utdragene fra Napoli, Blomsterfesten i Genzano og Ponte Molle, alle med hyppige hopp og heftig fotarbeid.

Halvlange kjoler med knyteliv og menn med svarte knebukser og halstørkle leder tankene mot noe søreuropeisk. Om ikke danserne er like synkrone som i Balanchine, oser de likevel av energi og overskudd. Her kommer dessuten mennene i kompaniet mer til sin rett, også de som ikke er solister. Lucas Lima er uperfekt, men magnetisk, og samspillet med Natasha Dale er supersjarmerende.

Rope til skjermen

Fordelen med forestillinger for hjemmekonsum er at man kan rope til skjermen uten å plage andre. Det siste året har jeg irritert meg over kameravinkler, særlig i dans, hvor balansen mellom helhet og nærbilde bestemmes av en klipper eller regissør som ikke alltid har føling med hva som er viktig.

Ikke her. Alan Lucien Øyen har fått kunstnerisk ansvar for Operaens filmproduksjoner, og han har øye for dette. Regien er sømløs, klippingen gjort med forståelse for fortellingen som ligger i dansen. Hele produksjonen er høykvalitetsarbeid. Det er godt å se at scenekunsten lever, selv om vi ikke kan være der selv.