Ikke før var brannen i Notre-Dame under kontroll, før hetsen fra protestanter mot katolikker danset i fri dressur på de sosiale mediene. Ikke rart det brenner, sa noen. Vranglære, skrev andre. Og «Hva vil Gud fortelle menneskeheten med denne wake-up hendelsen i hjertet av Europa inn i påskeuken?», for å sitere et innlegg på Facebook rundt lunsjtid dagen etter brannen.

Jeg nevner dette for å peke på at kampen mellom katolikker og protestanter fortsatt er preget av et nokså blodig agg innimellom. Det kan virke som om protestantene syns det er vanskelig å tilgi forfølgelsen som foregikk lenge i for eksempel Frankrike. Blant mye annet. Uansett kan dette være hensiktsmessig å ta med seg hvis man skal se Mary Queen of Scots.