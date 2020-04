Det skjer så raskt at ingen rekker å si: «Der er trappen.»

Abid Raja (V) spretter ned i orkestergraven. Dresskoene treffer dørken så det smeller i Operaens majestetiske hovedsal. Før ekkoet har lagt seg, står kultur- og likestillingsministeren blant de tomme velursetene. Det er et under at ikke dressbuksene spjæret på veien.