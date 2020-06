TV 2 innstilt på langvarig konflikt med Telia/Get

I et formelt svar torsdag skriver TV 2 at det er innstilt på en langvarig forhandling om løsning på konflikten som berører over én million seere via Telia/Get.

Dette var meldingen på TV-skjermene til 480.000 Get-kunder da de først mistet TV2s kanaler, etter at det ikke ble enighet mellom partene om en ny distribusjonsavtale. Paul Kleiven / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Situasjonen virker om mulig mer låst en uke etter at TV 2 sa at partene var enige om å forlenge dagens avtale midlertidig på samme vilkår. Det ble da gjort slik at seerne skulle kunne få TV-kanalene tilbake under forhandlingene.

Torsdag ettermiddag kom TV 2, ifølge Telia/Get, med sitt formelle svar: «Vi anser en midlertidig forlengelse som uaktuelt, og innstiller oss på en langvarig forhandling.»

Telia: TV 2 nekter oss

Ifølge Telia får de ikke sende TV2s kanaler så lenge forhandlingene pågår.

– Det beklager vi sterkt, og det er synd at TV 2 likevel ikke vil ha en midlertidig løsning der seerne får tilbake TV 2, sier kommunikasjonsdirektør i Telia Norge Henning Lunde i en epost til NTB.

– Vi står i den beklagelige situasjonen at TV 2 i dag formelt sa nei til vårt tilbud om at TV-seerne kan få tilbake TV-kanalene mens TV 2 og Telia forhandler videre for å bli enige om en langsiktig avtale. I en uke har vi forsøkt å få TV 2 til å godta en midlertidig avtale, men de vil ikke la seerne få tilbake TV 2 nå, sier kommunikasjonsdirektør i Telia Norge Henning Lunde.

TV 2: Telia vil ikke

Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand bekrefter overfor VG at TV 2 har gitt opp å finne en midlertidig løsning.

I en uke har TV 2 sagt at ballen ligger hos Telia , at det er opp til Telia-eide Get å skru på TV 2s kanaler. Willand sier til VG at Telia «åpenbart har ønsket å holde skjermene svarte».

– De insisterer fortsatt på at forlengelsen av dagens avtale i prinsippet skal vare evig og at avtalen ikke kan sies opp mens vi forhandler. Alle andre enn Telia forstår at det er et urimelig krav. Vi kommer ikke videre. Nå gir vi opp å finne løsningen. Skjermene fortsetter å være svarte mens vi forhandler videre. Det betyr også at situasjonen kan bli langvarig fordi vi står så langt fra hverandre, sier Willand.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding