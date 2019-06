Madonna er et like ikonisk navn som hun er en artist. Selv de som har levd hele livet under en sten, kjenner Madonna. Og der, under stenen, spilles nok «La Isla Bonita» i tide og utide.

Å peke på viktigheten av Madonna som en artist som eier hele sitt uttrykk, virker for selvsagt til å bruke spalteplass på. Like meningsløst som å starte anmeldelsen av hennes 14. album med en biografi.