Koht utsetter podkast på grunn av sykdom

I november fikk komiker og Aftenposten-spaltist Christine Koht påvist en sjelden type føflekkreft. Hun har siden den gang blitt behandlet med immunterapi.

I podkasten Koht vil leve deler hun sine tanker og erfaringer fra kreftbehandlingen, men nå tar produksjonen en pause.

– Behandlingen er fortsatt i en akutt fase der hun får kraftige doser med steroider. Christine vil gjerne fortsette å lage denne podkasten, og det vil jeg og, men akkurat nå er hun for syk, rett og slett, sier journalist Joachim Førsund, som er programleder i Aftenposten-podkasten, i denne ukens episode.

Koht er nå innlagt på Radiumhospitalet, og hun har slitt med leverbetennelse som følge av behandlingen.

