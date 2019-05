Denne amerikanske allaldersromanen fra 2016 har alle forutsetninger for å bli en moderne klassiker. Den ville roboten og framstår allerede nå som en bok som definerer livsfølelse og livssyn på samme måte som Den lille prinsen, Momo eller Ronja røverdatter. Illustratøren Peter Brown (født 1979), debuterte med en bildebok i 2005, og har fått priser og oppmerksomhet for sine bildebøker. Han fikk et ytterligere gjennombrudd med Den ville roboten, som lå 40 uker på amerikanske bestselgerlister.

Det begynner med et forlis og med at en robot blir aktivert på en øde øy. Gradvis gjør roboten Rozzum 7134 seg kjent med naturen og dyrene der. Hun er først mekanisk og uvitende, men opptrer våken, observant og lærevillig slik at hun blir en naturguide og et forbilde for både voksne og barn som leser boken. «Første gang Roc gikk rundt på øya, hadde alle skrikene og knurringen og kvitringen hun hørte, bare vært meningsløse dyrelyder. Men nå hørte hun ikke bare lyder lenger. Nå hørte hun ordene som dyra sa.» Det er noe paradoksalt over at vi må gå omveien om en robot for å oppdage hva som skjer i naturen, men denne naive posisjonen fungerer utmerket. Etter hvert blir hun fostermor for gåseungen Blanknebb, og blir dyrenes fortrolige. Hun blir en hjelper, en fortrolig og en fredsmegler som knytter bånd mellom dyr som var redde for hverandre. Handlingen strekker seg over ett år, og vi følger årstidsendringene i naturen. Vi er også med i adskillelsens vemod når Blanknebb legger ut på gåsetrekket til varmere strøk.