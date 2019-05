Samtidig med at jeg leste Francis Fukuyamas bok om identitetspolitikk, fulgte jeg med på etterdønningene etter regionvalget i Nederland, der Thierry Baudet og hans Forum for Demokrati (FvD) ble største parti. Det nesten helt nye partiet er nok et populistparti som klarer å engasjere store grupper, med et budskap om at noen endelig tar dem på alvor.

Budskapet om at den hvite mannen i gata er den store taperen, mens det går bra med innvandrere, EU-byråkrater og etablerte politikere, har gode vekstvilkår på begge sider av Atlanterhavet.