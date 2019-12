Harald Sohlberg-maleriet gikk under hammeren på auksjon hos Sotheby's i London i går, og det var stor interesse for maleriet. Det ble til slutt budkamp mellom to bydere – en i salen og en på telefon.

Vedkommende i salen fikk siste bud, som endte på prisrekord på 28,4 millioner kroner. Kjøperen ønsker å være anonym.

Det er ikke mange norske kunstverk som går under hammeren ved de store auksjonshusene i utlandet. Primært selges arbeidene til Edvard Munch, Nikolai Astrup og Peder Balke.

Motiv fra Nittedal

Maleriet «Modne Jorder» har motiv fra Rotnes Bruk i Nittedal utenfor Oslo, hvor Sohlberg oppholdt seg en periode vinteren og våren 1891.

– I løpet av de siste 20 årene har kun tre sentrale malerier av Sohlberg vært omsatt på auksjon, hver gang med ny auksjonsrekord, sier kunsthistoriker Cecilie Malm Brundtland, som er norsk representant for auksjonshuset Sotheby's.

Sohlberg tok med seg maleriutkastet fra Nittedal til Paris i 1895–96 og fortsatte å arbeide på det der. Maleriet ble stilt ut på Høstutstillingen i 1898. Som i mange av Sohlbergs landskapsmalerier, er fraværet av mennesker påfallende.

Maleriet har vært i samme families eie i mer enn 70 år, noe som er ganske uvanlig. Det var Harald Sohlbergs sønn, Einar Sohlberg, som solgte maleriet til dagens eierfamilie på 1930-tallet.

– Salgsresultatet i London i går må sees i sammenheng med den internasjonale eksponeringen av Harald Sohlbergs arbeider etter den store kritikerroste utstillingen i Oslo, London og Wiesbaden de siste par årene, sier hun og fortsetter:

– I en tid hvor det er stort fokus på samtidskunst, er det spesielt gledelig at et klassisk bilde fra kunsthistorien oppnår en så høy pris. All kunst har jo en gang vært samtidskunst, sier Cecilie Malm Brundtland.

Harald Sohlberg (1869–1935)