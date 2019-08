Verden går ikke under når Ketil Bjørnstad spaserer inn i det han kaller tyvetallet. Dommedagsprofetene tok feil. Verden består. Bjørnstad består. Derfor 827 sider med betraktninger om årene 2000 til 2010.

Alle som likte de fire foregående bindene i romansyklusen, kan trygt ta på seg lesebrillene. De som håper på en endring av formen eller stilen, eller ønsker at forfatteren skal gå tettere på relasjonene til dem rundt seg, vil bli skuffet. Her er det intet nytt under solen.