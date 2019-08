Det har skyet til over det helgeklare Øya-publikumet. Folkemengden øker idet de som akkurat er ferdige på jobb strømmer inn på området. Kveldens første attraksjon for de nyankomne er ingen ringere enn tyveåringen Marie Ulven, alias girl in red.

Etter fjorårets Øyabesøk og millionvis av strømminger har hun avansert opp til Vindfruen, en scene hvor hennes lettbente toner skal nå ut til et enda større publikum.