Det er vanskelig ikke å like mediepersonligheten Truls Svendsen. Ifølge seg selv har han skapt en karriere på «å være udugelig». Han har kravlet seg til Grønland med polfarer Cecilie Skog, drukket seg full på rød løper og spolert film-stjerneintervjuer med dårlig engelskuttale i Senkveld.

Men Svendsen har også et talent: Han er avvæpnende folkelig og behagelig ærlig. Det kommer særlig til syne i TV 2-serien Truls à la Hellstrøm der han reiser verden rundt som et folkelig korrektiv til rikspetimeter og mesterkokk Eyvind Hellstrøm. Konseptet har gitt dem tre sesonger, to Gullruten-priser – og én kokeboksuksess.