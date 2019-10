Jorunn Myklebust Syversen debuterte lovende med spillefilmen Hoggeren i 2017, en uvanlig og forfriskende skildring av et stykke Bygde-Norge.

I denne «vanskelige annenfilmen» gjør hun også noe ingen har gjort før i norsk film: Hun lar karismatiske frikirkemiljøer danne et fargesterkt bakteppe for et portrett av en ung kvinne som bærer på en tung psykologisk bør.