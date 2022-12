Kritisk til hvordan rasismeparagrafen anvendes: – Man beskytter sårede følelser

I dag skal det mindre til enn tidligere for å bli dømt for hatefulle ytringer. Høyesterettsadvokat Kyrre Eggen frykter ytringsfriheten må vike for ønsket om å verne enkeltpersoner mot å bli krenket.

Advokat Kyrre Eggen mener juristers anvendelse av rasismeparagrafen har utviklet seg til å bli «synsende».

Jakob Semb Aasmundsen Journalist

Igjen skaper den såkalte rasismeparagrafen debatt. Nok en gang forvirrer den.

Komiker Bernt Hulsker blir anmeldt for blant annet å ha sagt «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» til en dørvakt på en karaokebar. Han dømmes. Komiker Atle Antonsen blir anmeldt for blant annet å ha sagt «du er for mørkhudet til å være her» til forfatter Sumaya Jirde Ali på en pub. Saken henlegges.