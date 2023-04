Märtha Louise avlyser «Debatten»-intervju på NRK i kveld

Prinsesse Märtha Louise skulle intervjues av programleder Fredrik Solvang direkte i programmet «Debatten» i kveld, men har nå avlyst intervjuet.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har fått mye medieomtale. Og Märtha Louise har slått tilbake mot pressen.

25.04.2023 13:32

Märtha Louise skulle etter planen være gjest i kveldens Debatten, men valgte for kort tid siden å avlyse intervjuet, skriver NRK.

– Det er ikke så mye mer å si enn at jeg er skuffet over det, vi hadde en avtale som jeg gledet meg veldig til. Men jeg har full forståelse for at hun står i en belastet situasjon, sier Fredrik Solvang til Dagbladet.