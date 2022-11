Dagens quiz: Søndag 13. november 2022

I hvilken ruinby ligger denne bygningen?

1. I hvilken ruinby ligger denne bygningen?

2. Hvem skrev romanen «Invisible Man», som er et hovedverk i amerikansk etterkrigslitteratur?

3. I hvilken svensk fotballklubb er Per-Mathias Høgmo trener?

4. Hvilken bilprodusent står bak modeller som Countryman, Clubman og Cooper?

5. Hvem er nummer fire i arverekken til den norske kronen?

6. Hva angis i måleenheten bar?

7. Hva heter mandelkjeksen som kommer fra byen Prato i Italia?

8. Hva heter den mektigste guden i romersk mytologi?

9. Hvilke fem land er faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd?

10. Hva heter artisten som er aktuell med albumet «Renaissance»?

11. Hvordan lyder det engelske navnet på Bayern?

12. Hvem spilte Hermione Granger i «Harry Potter»-filmene?

13. Hvilket metall har kjemisk symbol Ti?

14. Hvor mange kanter har et trapes?

15. Syv av Norges kommuner har over 100.000 innbyggere. Hvilke syv?

1. Petra.

2. Ralph Ellison.

3. Häcken.

4. Mini.

5. Prinsesse Märtha Louise.

6. Trykk.

7. Biscotti.

8. Jupiter.

9. Frankrike, Kina, Storbritannia, USA og Russland.

10. Beyoncé.

11. Bavaria.

12. Emma Watson.

13. Titan.

14. Fire.

15. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand og Drammen.