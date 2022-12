Bokanmeldelse: Fotballnerdenes hevn

Kommer datanerdene til å ødelegge fotballen? To nye bøker viser at datarevolusjonen i fotballen fant sted da Qatar ble tildelt VM.

Få er overrasket over at Lionel Messi og Argentina skal spille VM-finale mot Frankrike. Men alle landslag er ekstremt mye mer datadrevet i dag enn for få år siden.

Emilio Sanhueza Anmelder

6 minutter siden

26 minutter ut i dokumentaren «Alt for Norge» (2021), viser Drillo frem noe merkverdig. På 90-tallet vurderes spillerne i et system som landslagstreneren kaller for en «DOMP-analyse».

D for defensivt pluss, O for offensivt pluss, M for miss og P for pasningsfeil. Forsto filmskaperne hva de hadde snublet over?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn