Bokanmeldelse: Stjernen slukner

Karl Ove Knausgårds grøsserprosjekt har nå passert punktet for når det ikke lenger er interessant å følge.

«Det tredje riket» er tredje bind i Karl Ove Knausgårds romanserie om en mystisk stjerne.

Preben Jordal Bokanmelder og oversetter

Nå nettopp

I Knausgårds føljetongroman om den mystiske stjernen som en dag brått dukker opp på himmelen og lyser så sterkt at mye i Norge går litt av hakk, er vi nå kommet frem til tredje bind.

Jeg synes kanskje ikke at det skal bli så mange flere, for nå smøres ting tynt utover her. Boken heter til alt overmål «Det tredje riket». Men jeg kan berolige alle med at dette ikke har noe med forfatterens fascinasjon for Nazi-Tyskland å gjøre.