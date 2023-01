Moro med Iggy – igjen

«Shut up and love me, 'cause fun is my buddy», synger Iggy Pop på sitt nye album. Det er lett her.

Alder ingen hindring for 75-åringen Iggy Pop.

05.01.2023 20:18

Hvem skulle trodd? At man starter musikkåret 2023 med et høyenergisk, friskt pust fra selveste Iggy Pop. «The Godfather of Punk». Nå 75 år. Det hadde han knapt trodd selv også, viser det seg:

«Det overrasker meg virkelig. Jeg har alltid antatt at ting ville roe seg etter at jeg nådde 65. Det har ikke vært tilfelle, sier Iggy i et ferskt intervju med det engelske musikkmagasinet NME.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn