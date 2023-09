Forfatter Arne Svingen vil lage Fantasiens hus i Nasjonalgalleriet

Interessen for lesing og litteratur stuper blant barn og unge. – På tide å tenke helt nytt, sier forfatteren Arne Svingen.

I det tomme Nasjonalgalleriet i Oslo vil forfatteren Arne Svingen skape Fantasiens hus, et interaktivt museum for barne- og ungdomslitteratur. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 06:47

Arne Svingen har skrevet over hundre barne- og ungdomsbøker. Nå slår han alarm. For til tross for alle gode leselysttiltak, synker lesing av bøker blant barn og unge. Det viser flere forskningsrapporter.

Nå har forfatteren fått en gyllen idé. Han vil fylle noen av rommene i det tomme Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo med barnelitteraturens svar på Teknisk Museum. «Fantasiens hus» skal stimulere leselyst. Han har alliert seg med MAD arkitekter og sendt en mulighetsstudie til Kultur og forskningsdepartementet.