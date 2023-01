Dagens quiz: Fredag 13. januar 2023

I hvilket land ligger Suezkanalen?

12.01.2023 19:30

1. Hvilket italiensk ord brukes om vaniljeis med revet sjokolade?

2. Hvor utkommer Hardanger Folkeblad?

3. Hvilket gresk bønnerop blir ofte sunget under gudstjenester og betyr «Herre, forbarm deg»?

4. Hva er et annet navn på hinnen iris?

5. Hva gjør de politiske lederne i et kleptokrati?

6. I hvilket land ligger Suezkanalen?

7. Hvilken norsk 32-åring står bak låter som «Wearing Nothing», «Somebody» og «Pretty»?

8. Hvilke tre farger har flagget til Litauen?

9. Hva heter Storbritannias høyeste fjell?

10. Hvor mange øyne har den norrøne guden Odin?



