«Et boligmareritt» i «Mitt Oslo»: – Velkommen inn!

Ifølge kritikere bor hun i en glattcelle. Midt i et mareritt av et område. Nå slår lederen for Norges største bomiljø, i sitt slag, tilbake: – Kom, bank på, besøk oss! Eller la være å si mer.

Høsten 2021 sto disse 342 boligene ferdige. Samtidig flyttet styreleder Elsie Ogoleh inn i et borettslag med inkluderende balkongkasser, mellom hver leilighet. Hagelaget passer på parken.

28.06.2023 06:30

Borettslaget Ulven Park, ett buss-stopp unna Økern: Styrelederen tindrer, i et gårdsrom så ruvende grønt at maken ikke finnes Norge, ifølge Obos. Så begynner Elsie Ogoleh å le.

– Nylig ble nestlederen og jeg intervjuet sammen. Til slutt fikk vi spørsmålet: «Hva? Er det ikke noe negativt å si?» Vi så på hverandre og svarte: «Selvfølgelig går det an å trekke frem småting. Men de visste vi om før vi flyttet hit». Det ble veldig kortet ned, det intervjuet.