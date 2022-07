Brenning av Pride-flagg etterforskes som hatkriminalitet. Det gjør ikke koranbrenning. Det får flere til å reagere.

Avgjørelsen politiet tar, vil skape presedens, sier Mahmoud Farahmand (H).

Om flaggbrenningen blir vurdert som hatkriminalitet av politiet, er Mahmoud Farahman spent på hvilke handlinger som blir det i fremtiden.– Hva med andre bøker og andre flagg?

6 minutter siden

Fredag kveld ble et stort regnbueflagg funnet brennende i en undergang ved Smedstua bussholdeplass på Haugenstua. Avisa Oslo omtalte hendelsen først.

Dette skjedde kun én uke etter masseskytingen foran London pub, en populær bar for skeive i Oslo. Lørdag sa politiet til Avisa Oslo at saken etterforskes som hatkriminalitet. Det har fått flere til å reagere. En av dem er Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre: