Kryptovaluta finansierer høyreradikale på tvers av landegrenser

Høyreradikale i flere land søker tilflukt i digitale valutaer for å unngå myndighetene. Det viser en analyse nyhetsbyrået AP har gjort.

I Canada er organisasjonen Proud Boys definert som en terrororganisasjon. Nå avslører nyhetsbyrået AP at minst én leder i organisasjonen har fått store donasjoner via kryptovaluta.

Erika Kinetz Nyhetsbyrået AP

Lori Hinnant Nyhetsbyrået AP

Jakob Semb Aasmundsen Journalist

4. okt. 2021 12:58 Sist oppdatert nå nettopp

The Daily Stormer er et nettsted som tar til orde for den «hvite rasens» renhet. De legger ut hatefulle, konspiratoriske tekster om svarte, jøder og kvinner. Og de har bidratt til å inspirere minst tre rasemotiverte drap.

Mannen bak The Daily Stormer er amerikaneren Andrew Anglin.