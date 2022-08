Bokanmeldelse: Familien som giftig kopimaskin

Overraskende forsonende familieroman fra Hjorth.

Vigdis Hjorths store prosjekt er å utforske hva som er sannhet i et menneskeliv. I romanen «Femten år» lyver moren så det renner i brevene til bestemoren.

Vigdis Hjorth gir ut bøker i et slikt tempo at man kan bli svimmel. Da jeg fortalte en venninne at jeg anmeldte Hjorths siste, lurte hun på om det var den «om Ibsen». Men romanen «Henrik Falk» kom ut i 2019. I mellomtiden kom også romanen «Er mor død» (2020) og sakprosaboken «Kristin må vekk. Om Kristin Lavransdatter som ung» (2022), den siste sammen med datteren, Line Norman Hjorth.

Nå er Hjorths 25. roman her: «Femten år. Den revolusjonære våren». En fortettet, men likevel luftig oppvekstroman om mellomstebarnet Paula og hennes pertentlige familie. Det alle lurer på, er selvsagt om dette er Hjorth på sitt beste. Ja, mener jeg, dette er Hjorth på sitt beste.