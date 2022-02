– Det er fortsatt mange fordommer mot hiv/aids og skeiv livsstil

Budskapet «Aids is Good, Business for Some» har prydet over 700 reklameplattformer i februar. Bak står kunstnerduoen Elmgreen & Dragset.

Kunstnerne Ingar Dragset fra Trondheim (t.h) og Michael Elmgreen fra København er med på å markere Skeivt kulturår 2022.

Norske Ingar Dragset og danske Michael Elmgreen har stilt ut ved museer som Tate Modern i London, Astrup Fearnley Museet i Oslo og The New Museum i New York.

De homofile kunstnerne engasjerer seg sterkt i kampen mot hivviruset.