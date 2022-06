Et tilfeldig møte med en politimann snudde livet til Mahmoud Farahmand

Som ungdom var politiet etter ham og vennene. I dag er Mahmoud Farahmand stortingspolitiker og familiefar. Han forteller om sin opplevelse av å være norsk i boken «Norsk nok».

Mahmoud Farahmand føler seg på alle måter norsk, sier han.

Kaja Korsvold Journalist

18 minutter siden

Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen? Meld meg på

Den 13. september i 2021 ble Mahmoud Farahmand valgt inn på Stortinget. For moren hans fra Iran var det den endelige anerkjennelsen av hennes innsats. De var blitt norske.

Denne våren er Farahmand en av mange stemmer i boken Norsk nok. Boken tar utgangspunkt i Ahmed Fawad Ashraf, debattredaktør i Avisa Oslos kommentar «Norsk nok for de Svina». Debattredaktøren var lei av rasismen han opplevde i Norge og hevdet at han ikke hadde behov for å bli oppfattet som norsk lenger.