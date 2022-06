Den nye kryssordforfatteren ønsker å oppmuntre språklig lekenhet og innføre humor i kryssordene

Lørdagskryssordene har fått en ny forfatter. Hva kan Aftenpostens trofaste kryssordløsere forvente seg ved neste utgave?

Jan Ivar kristiansen er ny kryssordforfatter i Aftenposten.

Fredrik Ibsen Brynildsrud

6 minutter siden

Aftenpostens nye kryssordforfatter, Jan Ivar Kristiansen, forklarer hva som kommer til å endre seg for kryssordentusiastene, og vi takker for Johan Jervells innsats etter mer enn et kvart århundre i Aftenposten.

Jervell har hatt ansvaret for å lage lørdagskryssordet i avisen i en årrekke, et kryssord undertegnede har løst, med hell og uhell, utallige ganger.