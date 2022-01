«Ingen hverdag mer» er en fin skildring av en ung jødes opplevelser i Norge under krigen

Elsa Kvammes dokumentar er poetisk og vakker, men noen valg er problematiske.

Elsa Kvammes fortelling om Ruth Maier og Gunvor Hofmo er poetisk og rørende.

«Jeg, Ruth Maier, 18 år gammel, spør verden som menneske, om slikt skal få skje (...) Hvorfor en germaner, en tysker, har lov til å gi en jøde en ørefik av den enkle grunn at han er tysker, den andre jøde? Jeg sier det til dere alle sammen, dere ariere som tolererer dette, denne ørefiken har dere ansvar for, for dere har latt det skje».

Sitatet er hentet fra Ruth Maiers dagbok. Hun kom til Norge som kvoteflyktning fra Østerrike i 1939. Torsdag 26. november forlot DS Donau kaien i Oslo. Om bord var 529 jøder. Bare ni overlevde krigen. Ruth Maier kom aldri tilbake.