Svetlana Aleksijevitsj om Putins Russland: − Vi har ingen erfaring med å være fri. Det vi kan, er å leve i en delvis slavetilstand.

«Svetlana Aleksijevitsj er død». Flere satte nok kaffen i vrangstrupen da det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti meldte nyheten i mai. Også Aleksijevitsj selv, nobelprisvinneren i litteratur fra 2015, da journalister fra hele verden ringte henne. Hun var i Seoul i Sør-Korea og kunne konstatere at hun var i live. Journalistene beklaget.

Etter at hun vant Nobelprisen, sa Aleksijevitsj i intervjuer at hun håpet prisen ville gi forfatterskapet hennes mer tyngde. At berømmelsen blir brukt til å spre falske, negative nyheter om henne, synes hun bare er ironisk.

I hjemlandet Hviterussland har Nobelprisen ikke gjort henne mer likt enn før. Bøkene hennes er fortsatt bannlyst av president Aleksandr Lukasjenko, og det er ennå ikke blitt sagt få rosende ord om henne i statlige aviser, radio eller TV. Hun får heller ikke publisere noe i mediene.

Hun er blitt sparket fra jobber som journalist og saksøkt av mennesker hun har intervjuet i bøkene sine, flere år etter utgivelsene, fordi de plutselig følte seg misforstått eller feilsitert. Mellom 2000 og 2011 bodde hun i eksil i utlandet.

− Det gjør ikke vondt, jeg tenker ikke sånn. Alle russisktalende nobelprisvinnere i litteratur er blitt forfulgt i sine hjemland, så dette er intet nytt, sier hun.

Aleksijevitsj vant Nobelprisen i litteratur fordi hennes forfatterskap er et «monument over lidelse og mot i vår tid», ifølge juryens begrunnelse. De mente hun har oppfunnet en ny litterær sjanger.

Fakta: Svetlana Aleksijevtisj Hviterussisk journalist og forfatter først i 1948

I 2015 mottok hun Nobelprisen i litteratur for sine «flerstemmige verk, et monument om lidelse og mot i vår tid» (som første hviterusser)

Sakprosaen hennes er blitt oversatt til over 30 språk

Flyttet mellom 2000 og 2011 til utlandet som følge av forfølgelse i hjemlandet

Er i Oslo denne uken for å snakke om hvilken makt litteratur har ved å gi vanlige folk en stemme

Ingar Storfjell

Holder eget drama skjult

I år er det tyve år siden en av hennes mest kjente bøker, Bønn i Tsjernobyl (1997), ble gitt ut. Hviterussland ble hardt rammet av radioaktiviteten som spredte seg etter eksplosjonen i Tsjernobyl i 1986. For et så lite land var ulykken helt ufattelig. Boken inneholder intervjuer med øyenvitner, en metode hun har brukt i alle sine bøker. Nesten tusen redningsarbeidere, forskere, pårørende, politikere og andre vitner ble intervjuet i arbeidet.

Aleksijevitsj dro selv til Tsjernobyl rett etter eksplosjonen og var vitne til kaoset som utspilte seg. Hennes egen søster døde som følge av ulykken, og moren ble syk. Flere venner døde av kreft forårsaket av radioaktiviteten. Men Alexijevitsj’ eget drama holdes skjult i bøkene.

Hennes ambisjon har hele veien vært å gi dem som vanligvis ikke slipper til i historiebøkene en stemme.

− Historiebøkene består for det meste av store linjer og noen få helter, men ikke av hva som skjedde på innsiden av vanlige folk. Hvilke følelser de satt med, hva de tenkte. Jeg ville snakke med «folk flest», de tar tross alt størst plass her i verden, sier hun.

Hennes første bok, Krigen har intet kvinnelig ansikt (1985), viser at det ikke er tap eller seire krigsveteraner nødvendigvis husker fra konflikter. Men detaljer, sånn som støvlene man gikk med i mange mil, følelsen av å bli skamklippet, eller lunsjen man delte med fienden på tross av at sulten gnagde i magen.

− Jeg vil vise at mennesker er gode, selv om de kan delta i grusomme handlinger. Disse erfaringene, som sier noe om hvordan disse menneskene klarte å forbli mennesker i ulidelige situasjoner, er like nødvendige å forstå i dag som før. Bare tenk på alle klimaflyktningene som vil komme. Vi må innstille oss på å leve side og side med fremmede, sånn er det bare.

Ingen erfaring med frihet

Aleksijevitsj er en krass kritiker av Russlands president Vladimir Putin, og hun fordømte russernes inntog i Ukraina. USAs president Donald Trump omtaler hun som en «katastrofe for verden», som ikke forstår hva slags mennesker russerne er.

− Frihet er ikke noe man får, men noe man lærer. Mennesker i gamle Sovjet har alltid vært i fangenskap, så vi kunne aldri bli fri over natten, slik vi trodde på 90-tallet da Sovjetunionen falt. Det er derfor det går dårlig med de postsovjetiske statene. Vi har ingen erfaring med å være frie og ta egne valg. Det vi kan er å leve under delvis slavetilstand, sier hun.

Dette vet Putin å utnytte, mener hun. Gjennom propaganda og feilinformasjon lurer han befolkningen til å bli fiendtlig innstilt til resten av verden.

− Mange russere gjennomskuer vel dette?

− Etter at Putin utviklet seg til å bli en sterk nasjonalist, er ambassadene blitt fulle av mennesker som står i kø for å reise ut av Russland. Særlig mange unge mennesker, de orker ikke mer og vil ikke skilles fra resten av verden, slik diktaturet tvinger mange russere å gjøre. Denne unge generasjonen har vokst opp under et håp om å bygge et nytt land, men Putin vil være tsar med et sovjetisk system. De mest aktive og tenkende mennesker forlater landet, de som bidrar minst blir igjen. Tilstanden i landet blir deretter.

Alderdommen tar oss

I dag er hun i ferd med å fullføre to nye bokprosjekter. Den ene inneholder intervjuer med eldre mennesker og handler om hvordan vi skal takle det at vi lever lengre. Den andre boken formidler intervjuer med menn og kvinner om kjærlighet. Målet er å fortelle om hvor det postsovjetiske mennesket søker sin lykke nå som de ikke kan klamre seg til en altomfattende ideologi, som hun sier.

− Litteraturen er til for å lære mennesker om empati. Den kan lære oss å elske oss selv, andre og livet generelt. Uten kunsten hadde menneskene vært enda farligere enn hva de allerede er. Vi er de forferdeligste skapningene på jorden.