Aschehoug-sjefen i «Mitt Oslo»: Åpner den berømte hagen for første gang

Fra surklende mord, i mørket, til livets største spørsmål: – Jubileumsprogrammet vårt favner nesten alt. Vi åpner Aschehoug-hagen for publikum, for å gi folk en gave, forklarer toppsjefen.

I anledning av 150-årsjubileet: Ut uken er Aschehoug-hagen tilgjengelig for enhver. Alle arrangementer er gratis, så konsernsjef Mads Nygaard understreker at påmelding er lurt.

8 minutter siden

Kastanjer, silkefuru, hengebjørk: Fornemme trær skjuler Norges mest omtalte hage, på Skarpsno i Oslo. Hele uken er portene åpne, for første gang. Mads Nygaard forklarer:

– Hagen er ganske myteomspunnet. Og litt hemmelig. Mange mennesker ytrer ønske om å få besøke den. Derfor er 150-årsfeiringen vår lagt hit, og samtlige arrangementer er gratis. Midt i hagen er det for anledningen bygget en paviljong, med over 200 sitteplasser. Første dag fikk vi besøk av 1800 barn, sammen med brannbamsen Bjørnis. Stemningen ble like god som på den årlige hagefesten. Minst!