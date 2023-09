Bjarte Hjelmeland i «Mitt Oslo»: – I Bergen holder jeg forholdet skjult

– Ingen i Bergen trenger å lese dette. Der skjuler jeg nemlig mitt forhold til Oslo, advarer Bjarte Hjelmeland. Nå skal bergenseren legge på seg 40 år og 50 kilo. På en scene. Midt i hovedstaden. En rekke Oslo-tips gir han også.

På Chat Noir «sykehjem» opptrer alle skuespillerne som seg selv, rundt 40 år frem i tid. Fire av de syv heter Paul-Ottar Haga (t.v.), Bjarte Hjelmeland, Hege Schøyen og Mari Maurstad. Vis mer

Oslos nest eldste teater er blitt sykehjem. Og på Chat Noir øver skuespillerne på å spille seg selv, som 90-åringer. Så langt har forestillingen «Evig ung» solgt nær 40.000 billetter. Grufullt, synes Bjarte Hjelmeland:

– Daglig e’ det kø ved billettluken, og vi ha’kkje hatt premiere, engang. Sånn har det ikke vært på mange, mange år. All interessen føles helt forferdelig. For oss medvirkende er jo det ene like ille som det andre: Selger vi ingenting, er vi livredde. Selger vi masse, er vi livredde for å skuffe. Sånn e’ no dét. Nervene ska’ ut, uansett. Men mest av alt e’ responsen fantastisk, seff’ølgelig, særlig etter pandemien.