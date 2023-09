Inn i mørket

Vamp-sjefen går solo med musikk som definitivt ikke er visefolkrock.

Øyvind Staveland (63) gir ut album på egen hånd. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 18:00

Vi får tro at det ikke ligger dramatikk i at Øyvind Staveland (63) går alene etter mer enn tre tiår som leder av den suksessrike visefolkrock-gruppen Vamp. Det var pandemien som ga ham tid til å skrive for seg selv.

Resultatet er det mørkeste artisten har skapt. Dette er ikke visesang.