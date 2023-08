Bokanmeldelse: Advarsel: Ikke prøv dette hjemme

Petter Northug (37) markerer seg igjen i skisporet. Idrettsbiografien som lanseres samtidig, røper at drømmen er seier i Wasaloppet.

I fjor lanserte Petter Northug sitt eget langløpslag. Nå følger både idrettsbiografi og podkast, der Thor Gotaas kartlegger hva som bidro til for at han ble en så særegen toppidrettsutøver. Bildet er fra Toppidrettsveka på Hitra i forrige uke. Vis mer

Publisert: 25.08.2023 07:00

Alt som 20-åring slo Northug gjennom med en oppsiktsvekkende blanding av total oppofrelse, kynisme og stort markeringsbehov. Det skjedde samtidig som sprint og fellesstart revolusjonerte langrenn som publikumsidrett. Langrenn ble nærkamp.

Northug fikk så bred appell at fortellingene om ham alltid ble tilpasset et allment publikum. Bøker og medieoppslag fortalte om suksess og nederlag – like gjerne i rettssalen som i skiløypa.