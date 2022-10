Kjeklet med Abid Raja på Facebook dagen før budsjettet. Mener kulturen må være fornøyd.

Kulturbudsjettet ble ikke den salderingsposten mange i kulturlivet hadde fryktet.

Anette Trettebergstuen leverte et budsjett som var 6,2 prosent større enn det forrige til kulturdepartementet.

Nå nettopp

I forkant av budsjettdagen, ble det en bitter tone mellom den tidligere og nåværende kulturministeren på Facebook. Abid Raja (V) skrev til sin etterfølger, Anette Trettebergstuen (Ap).

Hun hadde på forhånd advart om at budsjettet ble stramt. Raja skrev at han håpet Trettebergstuen likevel hadde fått gjennomslag i budsjettkonferansen, slik at kulturlivet ikke ble skuffet. En «klam omfavnelse» svarte hun tørt i kommentarfeltet.