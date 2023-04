Musks utvalgte «Twitter Files»-journalist forlater plattformen. Det samme gjør det anerkjente medieselskapet NPR.

Men Twitter-sjefen har trolig viktigere ting å bekymre seg for.

Flere mener Elon Musks oppførsel skader et allerede lidende Twitter.

13.04.2023 14:43

For et snaut år siden kjøpte Elon Musk Twitter for mer enn 400 milliarder kroner. Han lovet å gjøre plattformen til «en bastion for ytringsfrihet».

Sentralt i dette ytringsfrihetsprosjektet står den styrte lekkasjen som har fått navnet «Twitter Files».