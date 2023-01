Bokanmeldelse: Vitalt comeback

Jonny Halbergs første roman siden 2014 gir masse leselyst.

Jonny Halberg forteller med en letthet det må ligge knallhardt arbeid bak, mener vår anmelder.

28.01.2023 21:15

Jonny Halberg smeller i gang sin første roman siden 2014 med et flott sitat, signert den amerikanske forfatteren William Faulkner: «The past is never dead. It isn’t even past.»

I «Johannes’ åpenbaring» er det forholdet mellom far og sønn det dreier seg om.

