Dagens quiz: Tirsdag 24. januar

23.01.2023 18:30

1. Hva betegner både en slyngplante som gir drikke smak og holdbarhet, og et insekt som heter Bombus på latin?

2. Hva heter sosialdemokraten som nylig kunngjorde at hun går av som statsminister i New Zealand?

3. Hvilken tegneserie er Maurice «Morris» De Bevere (1923–2001) best kjent for?

4. Hvilken ideell organisasjon ble stiftet i 1855 under navnet Foreningen for indre Mission i Christiania?

5. Fjellkjeden Himalaya er delt mellom fem land. Hvilke?

6. Hvilken Agatha Christie-karakter heter Jane til fornavn?

7. Hva er den høyeste fartsgrensen vi har på norske veier?

8. Hvilken fugl kalles også ekall, eabosse, e (!) og ekjerring?

9. Hva er wattime målenhet for?

10. Hvilken vekst er vanligvis hovedingrediens i gnocchi?

